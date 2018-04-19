Российский туроператор: Митинги в Ереване никак не сказались на продажах майских туров в Армению

PanARMENIAN.Net - Российакие туроператоры, активно работающие на армянском рынке, рассказывают, как отразились митинги в Армении на востребованности направления у российских туристов.

В Ереване уже 7-й день проходят акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 19 апреля, в 08:00 по местному времени, участники акции во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном, возглавляющим оппозиционное движение, собрались на Площади Республики, как и было объявлено вечером 18 апреля на митинге. Демонстранты планируют перекрыть доступ к правительственным зданиям, чтобы парализовать работу госучреждений.

Так, директор компании De Visu, Алексей Лебедь заявил, что митинги в Ереване никак не сказались на продажах туров на майские праздники, все было выкуплено заранее, пишет Tourbus.ru.

«Наши туристы, находящиеся в армянской столице, конечно, сталкиваются с некоторыми логистическими сложностями, но наша и принимающая компании держат ситуацию под контролем. Стараемся сдвигать экскурсионный график так, чтобы успеть до перекрытия проезжей части»,- заявил он.

Лебедь особо подчеркнул, что никакой угрозы жизни и здоровью российских туристов в Армении нет: «Отдых наших клиентов проходит в соответствии с расписанием. Нашей компании поступало несколько звонков от взволнованных клиентов, забронировавших туры в Армению в ближайшем будущем, однако после разъяснений с нашей стороны вопрос был решен в положительную сторону. Я не думаю, что протестные акции негативно скажутся на интересе к направлению».

Со своей стороны пресс-служба туркомпании Armenia Travel сообщила: «Наша компания получила несколько звонков от обеспокоенных туристов, но 90% звонивших решили не менять свои планы и отправиться в путешествие. Армения пользуется большой популярностью, у нас уже полностью распроданы все туры на май – это горячий сезон».

Ростуризм на своем портале призвал российских туристов избегать мест массового скопления людей в столице Армении из-за происходящих там акций оппозиции.

«Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил о том, что в столице Армении городе Ереване начались протестные акции оппозиции. Демонстранты перекрыли несколько центральных улиц. Находящимся в городе гражданам России рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.