Армению на Московском международном кинофестивале представят 2 фильма

PanARMENIAN.Net - Юбилейный 40-й Московский международный кинофестиваль стартует вечером 19 апреля.

Армению на кинофестивале представят 2 фильма: картина российско-армянского производства «Спитак» режиссера Александра Котта и армянский «Томбе» Дианы Кардумян.

В основном конкурсе участвуют 16 фильмов, в том числе и «Спитак», а «Томбе» будет представлен в рамках конкурса короткого метра.

Фильм «Спитак» рассказывает о самом разрушительном и самом многочисленном по числу жертв землетрясении, случившемся на территории Армении 7 декабря 1988 года. Этот день вошел в историю, как день величайшей катастрофы, которая унесла 25 000 человеческих жизней и оставила без крова более полумиллиона человек. Фильм «Спитак» — это история Гора, который, покинув Армению в поисках лучшей жизни, возвращается обратно после землетрясения, чтобы найти свой дом, свою семью, но уже поздно. Главную роль исполнил армянский актер Лерник Арутюнян.

Фильм «Томбе» рассказывает о Каре, которая работает посудомойкой в столовой «Золотая рыбка». Ее жизнь похожа на замкнутый круг , состоящий из одного бесконечного серого дня в подвале столовой и гор грязной посуды. Каждую ночь, экономя на автобусе, она возвращается домой пешком. Однажды ночью случайное событие нарушает привычный ход вещей.

В жюри под председательством итальянского продюсера Паоло дель Брокко вошли, в частности, немецкая актриса Настасья Кински и российский режиссер армянского происхождения Анна Меликян.

Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире. Старше его — только Венецианский. Впервые ММКФ прошел в 1935 году. Он назывался «Советский кинофестиваль в Москве», жюри конкурса возглавил режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стали проводить регулярно. С 1989 года главным призом является статуэтка «Золотой Святой Георгий». В 1999 году президентом фестиваля стал режиссер Никита Михалков.