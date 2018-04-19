Президент Армении подписал закон о ратификации соглашения с ЕС

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 19 апреля подписал закон о ратификации подписанного между Республикой Армения, с одной стороны, и Европейским союзом и Европейской общиной атомной энергии, с другой стороны, Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

На заседании Национального Собрания Армении 11 апреля на голосование был вынесен проект о ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.