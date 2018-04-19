Президент Армении подписал закон о ратификации соглашения с ЕС
19 апреля 2018 - 12:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 19 апреля подписал закон о ратификации подписанного между Республикой Армения, с одной стороны, и Европейским союзом и Европейской общиной атомной энергии, с другой стороны, Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.
На заседании Национального Собрания Армении 11 апреля на голосование был вынесен проект о ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.
Самое значимое
9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА в СКК. им Карена Демирчяна Армен Саркисян с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения
Соответствующий указ действующий президент Армении Серж Саргсян подписал 5 апреля
Она определяет принципы, которыми должны руководствоваться страны ЕС и 6 стран Восточного партнерства в предстоящие годы в экономической, политической, гуманитарной и других областях
В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро
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