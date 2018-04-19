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Медведев поздравил Саргсяна с избранием на пост премьера Армении

Медведев поздравил Саргсяна с избранием на пост премьера Армении
19 апреля 2018 - 13:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Сержа Саргсяна с назначением на пост премьер-министра Армении. Об этом говорится на сайте российского правительства.

«Хотел бы особо отметить Ваш личный вклад в развитие дружественных, партнерских и союзнических российско-армянских отношений.

Убежден, что на новом посту Вы продолжите уделять приоритетное внимание наращиванию всего комплекса двустороннего сотрудничества, продвижению перспективных совместных проектов и инициатив в различных областях, углублению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Это в полной мере отвечает интересам России и Армении»,- говорится в поздрвалении Медведева.

17 апреля на специальном заседании Национального собрания Армении 77 депутатов парламента проголосовали за назначение Саргсяна, 17 проголосовали против. Всего на заседании присутствовали 94 депутата, Саргсяну требовалось получить 53 голоса для избрания.

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