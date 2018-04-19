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BBC: Многотысячные протесты в Армении не утихают

BBC: Многотысячные протесты в Армении не утихают
19 апреля 2018 - 13:27 AMT

PanARMENIAN.Net - В центре армянской столицы продолжаются многотысячные протесты с требованием отстранения от власти бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, который 17 апреля был избран большинством депутатов новым главой правительства.

Протестующие, по большей части молодежь, в ходе многочасового шествия останавливались у зданий госучреждений, а иногда усаживались поперек дороги, пытаясь перекрыть автомобильное движение, пишет BBC.

«Мы надеемся, что Саргсян уйдет. Но этого, я думаю, не произойдет, если не предпринимать какие-то серьезные меры», - заявил изданию один из протестующих Айк Мурадян. Айк студент. Он, как и многие в Ереване, все последние дни вместо лекций ходит на митинги.

«Главное требование - это отставка Саргсяна... Я верю, что народ победит»,- отметил один из участников акции Григор Априян.

Основные претензии, которые высказывают протестующие в адрес властей и лично Сержа Саргсяна, связаны с коррупцией во власти, тяжелым социальным положением в стране и нарушениями прав человека.Некоторые из протестующих иронично сравнивают Саргсяна с российскими президентом Владимиром Путиным, напоминая, что тот тоже пересел в кресло премьера после окончания второго президентского срока.

По словам Априяна, протест в Армении вызван проблемами «внутренней кухни», а не связан с вопросами внешней политики. На том, что протесты не являются «пророссийскими или прозападными», настаивают и организаторы акции.

«Эти процессы были спонтанными, и никто не ожидал, что это примет такие формы, - ни организаторы, ни народ, - считает аналитик Степан Даниелян. - Было всеобщее недовольство Саргсяном. Все знали, что что-то случится, но когда это произойдет, никто не знал. Так что сами организаторы протеста были не готовы к этому, и власти также оказались в растерянности. Но сейчас, я думаю, уже начался процесс формирования каких-то конкретных требований».

По словам Даниеляна, акции протеста могут и не дать конкретных результатов в самом ближайшем будущем, но недовольство Саргсяном нарастает уже и в самой правящей партии, где многие понимают, что он является неперспективным лидером.

«Однако другой альтернативы тоже нет, и там понимают, что если это продолжится, а экономические проблемы станут более серьезными, то это отразится и на них. И, может быть, протесты будут уже не только против Саргсяна, а против них всех», - поясняет он.

В Ереване уже 7-й день проходят акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 19 апреля, в 08:00 по местному времени, участники акции во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном, возглавляющим оппозиционное движение, собрались на Площади Республики, как и было объявлено вечером 18 апреля на митинге. Демонстранты планируют перекрыть доступ к правительственным зданиям, чтобы парализовать работу госучреждений.

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