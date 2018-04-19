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Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в Швейцарии

Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в Швейцарии
19 апреля 2018 - 13:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына может состояться в Швейцарии.

Окончательное решение еще не принято. Среди других вариантов, которые рассматривались для проведения саммита, были Пекин, Пхеньян и Улан-Батор, однако их отвергли по соображениям безопасности, пишет Lenta.ru со ссылкой на NBC.

Отмечается, что за организацию встречи в Европе, в частности, в Швейцарии, выступают представители американских властей.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что одним из возможных мест для проведения саммита может стать Швеция, так как она представляет интересы обоих государств. Контакты между странами осуществляются через посольство королевства в КНДР.

18 апреля президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что глава ЦРУ Майкл Помпео, выдвинутый им на пост госсекретаря, встречался с Ким Чен Ыном и обсуждал детали саммита.

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Lenta.ru: Стало известно возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына
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