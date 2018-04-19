В Ереване полиция подвергла приводу 100 митингующих
19 апреля 2018 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Армении 19 апреля подвергла приводу ряд митингующих с улиц Еревана.
Как в беседе с PanARMENIAN.Net сообщил сотрудник пресс-службы полиции Армении Зарзанд Габриелян, по состоянию на 13:30 (по Еревану), задержаны 100 участников акции.
Их отвезли в разные отделения полиции.
В Ереване уже 7-й день проходят акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 19 апреля, в 08:00 по местному времени, участники акции во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном, возглавляющим оппозиционное движение, собрались на Площади Республики, как и было объявлено вечером 18 апреля на митинге. Демонстранты планируют перекрыть доступ к правительственным зданиям, чтобы парализовать работу госучреждений.
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