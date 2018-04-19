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Латвия ратифицировала соглашение Армения-ЕС

Латвия ратифицировала соглашение Армения-ЕС
19 апреля 2018 - 15:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Сейм Латвии во втором чтении ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook написал председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян.

Депутаты Сейма Латвии единогласно одобрили соглашение: 76 «за», 0 «против», 0 «воздержавшихся».

Латвия – вторая страна Евросоюза после Эстонии, которая уже ратифицировала данное соглашение.

Президент Армении Армен Саркисян 19 апреля подписал закон о ратификации подписанного между Республикой Армения, с одной стороны, и Европейским союзом и Европейской общиной атомной энергии, с другой стороны, Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

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