Ларс фон Триер после 7 лет «изгнания» вернется на Каннский кинофестиваль
19 апреля 2018 - 14:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Датский режиссер Ларс фон Триер вернется на Каннский кинофестиваль после семилетнего изгнания.
Его новую картину «Дом, который построил Джек» покажут в рамках внеконкурсной программы. На это в своем интервью намекал гендиректор фестиваля Тьерри Фремо, пишет Bird in Flight со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Конфликт между режиссером и организаторами фестиваля случился в 2011 году. Поводом послужила неудачная шутка фон Триера: во время одной из пресс-конференций он заявил, что «понимает» Адольфа Гитлера и сам в некоторой степени является нацистом. Высказывание спровоцировало скандал, и хотя позже режиссер пояснил, что просто дурачился, руководство Канн такое оправдание не устроило. Поведение фон Триера назвали неприемлемым и объявили его персоной нон-грата.
Ранее режиссер девять раз становился номинантом Канн, выигрывал «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Танцующая в темноте» и Гран-при жюри за картину «Рассекая волны».
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