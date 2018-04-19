Ларс фон Триер после 7 лет «изгнания» вернется на Каннский кинофестиваль

PanARMENIAN.Net - Датский режиссер Ларс фон Триер вернется на Каннский кинофестиваль после семилетнего изгнания.

Его новую картину «Дом, который построил Джек» покажут в рамках внеконкурсной программы. На это в своем интервью намекал гендиректор фестиваля Тьерри Фремо, пишет Bird in Flight со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Конфликт между режиссером и организаторами фестиваля случился в 2011 году. Поводом послужила неудачная шутка фон Триера: во время одной из пресс-конференций он заявил, что «понимает» Адольфа Гитлера и сам в некоторой степени является нацистом. Высказывание спровоцировало скандал, и хотя позже режиссер пояснил, что просто дурачился, руководство Канн такое оправдание не устроило. Поведение фон Триера назвали неприемлемым и объявили его персоной нон-грата.

Ранее режиссер девять раз становился номинантом Канн, выигрывал «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Танцующая в темноте» и Гран-при жюри за картину «Рассекая волны».