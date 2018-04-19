Стивен Сигал посетит Армению и Арцах
19 апреля 2018 - 17:35 AMT
PanARMENIAN.Net - 22 апреля в Армению с визитом прибудет американский актер Стивен Сигал.
Он 24 апреля воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян и посетит Мемориал «Цицернакаберд», пишет «Грапарак».
Отмечается, что актер посетит также Арцах.
Сигал прибудет в Армению по личному приглашению голливудского продюсера армянского происхождения Степана Мартиросяна.Актер встретится с журналистами во время своего визита в Армению и лично расскажет о целях своего визита.
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Сторонник президента США Дональда Трампа Тарханян, в свою очередь, сказал, что армяне также были убиты, поскольку у них не было оружия для самообороны
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С тем, что такой риск по-прежнему существует были согласны и другие участники круглого стола, посвященного вспышке насилия в Карабахе в 2016 году
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