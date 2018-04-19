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Стивен Сигал посетит Армению и Арцах

Стивен Сигал посетит Армению и Арцах
19 апреля 2018 - 17:35 AMT

PanARMENIAN.Net - 22 апреля в Армению с визитом прибудет американский актер Стивен Сигал.

Он 24 апреля воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян и посетит Мемориал «Цицернакаберд», пишет «Грапарак».

Отмечается, что актер посетит также Арцах.

Сигал прибудет в Армению по личному приглашению голливудского продюсера армянского происхождения Степана Мартиросяна.Актер встретится с журналистами во время своего визита в Армению и лично расскажет о целях своего визита.

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