Армянская игра Shadowmatic получила долгожданный апдейт: Более 30 новых уровней

PanARMENIAN.Net - Игра-головоломка Shadowmatic, разработанная армянской студией Triada и ставшая крайне популярной во всем мире, получила долгожданное обновление. Об этом сообщают разработчики.

Игра дополнилась новой главой под названием Other Worlds («Другие миры»), состоящей из более 30 уровнейв 3 уникальных новых тематических средах - Space («Космос»), Music («Музыка») и Ancient Worlds («Древние миры»). Новые уровни доступны на устройствах с iOS и tvOS.

«В этом обновлении вы будете путешествовать во времени и пространстве, чтобы разобраться в тайнах древних веков, побывать в космосе и погрузиться в прекрасный мир музыки»,- говорится в описании обновления.

Новая глава может быть разблокирована после разовой покупки в приложении. После оплаты покупки станут доступны следующие ключевые функции: карта нового уровня, 30 уникальных уровней + 3 секретных «скрытых» уровня, 3 новых среды, достижения и вторичные миссии.

Все уровни сопровождаются новыми музыкальными аранжировками. Музыка также будет доступна на iTunes.

Shadowmatic - это 3D головоломка, в которой пользователю предстоит испытать свое воображение, вращая в луче света абстрактные трехмерные объекты и собирая из их теней на стене знакомые силуэты, соответствующие тематическому оформлению комнаты. В игре 12 комнат и более 100 уровней. В каждой комнате присутствует своя уникальная атмосфера и соответствующее музыкальное сопровождение. В игре действует специальная система подсказок, которой игрок может воспользоваться в случае необходимости. Подсказки помогут угадать правильный вариант, но при их использовании с игрока будут взиматься очки.

Игра была запущена 15 января 2015 года и сразу же оказалась в центре всеобщего внимания. На протяжении всего года Shadowmatic многократно становилась обладательницей престижных международных наград игровой индустрии. В начале июня плод трехлетней кропотливой и виртуозной работы Triada Studio Games получила приз Apple Design Awards. Игра также завоевала титул «Игра года для iPhone» в Китае, Индии и в России, а также стала обладательницей премии «Лучшие игры для iPhone» в США, Великобритании, во Франции и в Германии. В Гонконге и на Тайване игра победила в категории «Самая инновационная игра года для iPhone», а в Корее получила звание «Самый блестящий бестселлер для iPhone». В Японии Shadowmatic признана «Лучшей игрой для iPhone, занявшей второе место».

В марте 2016 года Shadowmatic была признана лучшей сразу в двух номинациях в церемонии вручения наград IMGA (International Mobile Gaming Awards), прошедшей в Сан-Франциско. Игра также признанаодной из лучших новаторских игр 2017 года в Google Play.