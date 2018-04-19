Серж Саргсян отказался от предоставленного ему решением правительства РА особняка

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Серж Саргсян отказался от права собственности на особняк, предоставленный ему решением правительства РА. Об этом сообщает Aysor.am.

«Сейчас не время решать квартирный вопрос третьего президента республики.Спасибо, уважаемые члены правительства, но вы можете обратиться к этому вопросу, когда в этом кресле будет сидеть другой премьер-министр», -заявил на заседании правительства Армении 19 апреля Саргсян.

Ранее правительство Армении одобрило проект решения о предоставлении предусмотренных законом гарантий 3-му президенту РА Сержу Саргсяну после прекращения исполнения полномочий. Принимая за основу ч.9 ст.9 Закона РА «О социальных гарантиях, обслуживании и обеспечении деятельности лиц, занимавших государственные должности», было решено передать здание и сооружения с обслуживающей территорией (1,5365 га) 6-го корпуса, находящегося на балансе ГНКО «Хозяйство частных домов Конда», безвозмездно с правом собственности отставному президенту Сержу Саркисяну в качестве жилья.