В Ереване митингующие вновь собрались на главной площади города

PanARMENIAN.Net - В Ереване уже 7-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

Под вечер 19 апреля митингующие вновь стали стекаться к Площади Республики, где 17-18 апреля уже проходили многотысячные собрания. Там же, на площади, в здании правительства состоялось первое заседание кабмина под председательством премьера Сержа Саргсяна.

Перед зданием правительства выстроились силы полиции, перекрыв митингующим достук ко входу в здание. На площади продолжают собираться митингующие,там же находится и лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение.

Митинг должен был начатся в 19:00 по местному времени.

19 апреля, в 08:00 по местному времени, участники акции во главе с Николом Пашиняном, возглавляющим оппозиционное движение, собрались на Площади Республики, как и было объявлено вечером 18 апреля на митинге. Демонстранты планируют перекрыть доступ к правительственным зданиям, чтобы парализовать работу госучреждений.