В Ереване митингующие вновь собрались на главной площади города
19 апреля 2018 - 19:13 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване уже 7-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.
Под вечер 19 апреля митингующие вновь стали стекаться к Площади Республики, где 17-18 апреля уже проходили многотысячные собрания. Там же, на площади, в здании правительства состоялось первое заседание кабмина под председательством премьера Сержа Саргсяна.
Перед зданием правительства выстроились силы полиции, перекрыв митингующим достук ко входу в здание. На площади продолжают собираться митингующие,там же находится и лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение.
Митинг должен был начатся в 19:00 по местному времени.
19 апреля, в 08:00 по местному времени, участники акции во главе с Николом Пашиняном, возглавляющим оппозиционное движение, собрались на Площади Республики, как и было объявлено вечером 18 апреля на митинге. Демонстранты планируют перекрыть доступ к правительственным зданиям, чтобы парализовать работу госучреждений.
Самое значимое
«Арарат» - один из самых известных в Армении производителей коньяка, но ни в коем случае не единственный и не единственный заслуживающий внимания
В результате взрыва пострадали 8 человек, один из которых - работник заведения, жертв нет
Российский онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году супругами Владиславом и Татьяной Бакальчук
В топ-5 городов СНГ, популярных для семейных поездок российских туристов на весенние каникулы, вошли Минск, Астана, Ереван, Тбилиси и Баку
Partner news
Последние новости
Серж Саргсян отказался от предоставленного ему решением правительства РА особняка «Сейчас не время решать квартирный вопрос третьего президента республики», - заявил на заседании правительства Армении 19 апреля Саргсян
Венгер: У Мхитаряна есть шансы восстановиться к матчу с «Атлетико» Мхитарян приступил к пробежкам, в ближайшие 3-4 дня он может увеличить нагрузки
Из парламента Нигерии украли церемониальный жезл, без которого невозможно принимать решения (видео) Сотрудники охраны парламента не смогли их остановить, все произошло буквально за 2 минуты
В РФ арестовали брата бывшего владельца «Росгосстраха» Сергея Хачатурова Пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова сообщила, что предприниматель арестован до 16 июля