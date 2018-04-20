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Саргсян о протестах в РА: Когда в действиях нет логики, трудно понять, как будут развиваться события (видео)

Саргсян о протестах в РА: Когда в действиях нет логики, трудно понять, как будут развиваться события
 20 апреля 2018 - 11:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Новоизбранный премьер-министр Армении Серж Саргсян в интервью телеканалу «Шант» прокомментировал акции протеста в стране против его премьерства.

Он отметил, что в любом действии должна быть логика.

«В чем логика? Допистим, процесс не состоялся, они помешали, допустим, помешали еще раз, и этот процесс вновь не состоялся, что будет потом? Они, что станут законной, легитимной властью? Когда в действиях людей нет логики, очень сложно понять, как будут развиваться события. К цожалению, мы уже однажды прошли эту дорогу»,- отметил Саргсян.

По его словам, власти уповают на благоразумие митингующих и надеются на то, что они не перейдут границы дозволенного и не вынудят представителей правоохранительных органов применить силу.

«Сейчас большее число митингующих делает это из интереса»,- отметил премьер.

По его словам, нет желания применять меру принуждения, «но в стране не может царить вседозволенность».

Саргсян отметил, что в армянском обществе недовольство более острое, поскольку уровень жизни по-прежнему недостаточен. Однако, по словам премьер-министра, недовольство властями есть в каждом обществе.

«В течение уже многих лет в Армении не было препятствий тому, чтобы люди выражали свое недовольство, за исключением немирного пути. Я думаю, что это выгодно и властям, и людям. Проблема в том, насколько эти жалобы или протесты выражаются в соответствии с законом», - сказал он, добавив, что, когда все соответствует закону, нет абсолютно никакой проблемы.

«Но когда несколько сотен или даже тысяч людей пересекают черту мирных демонстраций и начинают мешать, просто непропорционально нарушают права других, возникает вопрос, почему родители должны беспокоиться, когда отправляют детей в школу, почему работающий человек на 2-3-4 часа должен опаздывать на работу только потому, что некоторые люди хотят создать нестабильность в стране. Несколько десятков человек решили обязательно создать нестабильность в стране. Вот в чем проблема», - сказал Саргсян.

В Ереване уже 8-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 19 апреля в ходе митинга на Площади Республики лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение, призвал участников акции с утра 20 апреля перекрывать улицы Еревана. Следуя призыву Пашиняна, митингующие с утра 20 апреля начали перекрывать ряд улиц города, парализуя движение.

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