8-й день протестов в Армении: Перекрыт ряд ведущих в Ереван трасс (Обновляется)

PanARMENIAN.Net - В Ереване уже 8-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

19 апреля в ходе митинга на Площади Республики лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение, призвал участников акции с утра 20 апреля перекрывать улицы Еревана.

Следуя призыву Пашиняна, митингующие с утра 20 апреля начали перекрывать ряд улиц города, парализуя движение.

13:00 Группа демонстрантов во главе с Николем находится у парка рядом с Республиканской больницей.

12:55 Полиция подвергла приводу 10-15 человек с перекрестка Терян-Корюн, после чего покинула участок. Демонстранты продолжили перекрывать движение на перекрестке.

12:27 Демонстранты дошли до перекрестка Пушкин-Маштоц.

12:39 Еще одна группа митингующих дошла до здания цирка и проспекта Аршакуняц.

12:35 Другая часть митингующих во главе с Пашиняном направляется к Республиканской больнице. Ранее они прошли у здания ТК «Армения». Сейчас демонстранты дошли до перекрестка Маргаряна.

12:30 Часть участников акции дошла до Театрального института. Они призывали студентов объявить забастовку и присоединиться к ним. Кто-то из студентов Театрального пообещал, что они «потом присоединятся».

12:20 Демонстранты на машинах перекрыли трассу Гюмри-Ереван.

12:15 Ученики школы «Физмат» рассказали Радио «Азатутюн», что среди подвергнутых приводу на проспекте Свободы есть несовершеннолетние.

12:10 Полиция подвергает приводу демонстрантов с проспекта Свободы. До этого им на короткое время удалось перекрыть движение.

11:28 Сотрудники ТЦ «Ариндж мол» объявили забастовку. От ТЦ подвергли приводу журналиста Тирайра Мурадяна в ходе исполнения профессиональных обязанностей.

11:15 Полицейские и люди в гражданском стали подвергать приводу демонстрантов на Манукяна.

11:14 На улице Алека Манукяна акцию протеста устроили работники IT-сферы. Они просто беспрерывно переходили улицу по пешеходному переходу, таким образом перекрыв движение.

11:13 Перекрыта улица Себастии. Полиция пытается восстановить движение.

10:41 Как в беседе с PanARMENIAN.Net сообщил пресс-секретарь полиции Армении Ашот Ааронян, по состоянию на 10:30 (по Еревану), задержаны 37 участников акции.

10:34 Перекрыт Давиташенский мост. Полиция требует у Пашиняна призвать своих саратников открыть мост, однако Пашинян призвал их к обратному.

10:28 Демонстранты перекрыли трассу из города Абовян в Ереван.

10:18 Корреспондент PanARMENIAN.Net сообщил, что демонстранты перекрыли перекресток Саят-Нова - Алек Манукян.

10:14 Пашинян заявил, что, по его данным, грузовик перекрыл улицу Мясникяна. Демонстранты продолжают шествие по улице Вагаршяна.

С 09:00 (по Еревану) перекрыта улица Гюлбенкян. С улицы подвергли приводу женщину.

20 апреля в 19:00 на Площади Республики ожидается очередной митинг.