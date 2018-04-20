В Ереване полиция подвергла приводу 65 митингующих
20 апреля 2018 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Армении 20 апреля подвергла приводу ряд митингующих с улиц Еревана.
Как в беседе с PanARMENIAN.Net сообщил пресс-секретарь полиции Армении Ашот Ааронян, по состоянию на 11:30 (по Еревану), задержаны 65 участников акции.
Их отвезли в разные отделения полиции.
В Ереване уже 8-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 19 апреля в ходе митинга на Площади Республики лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение, призвал участников акции с утра 20 апреля перекрывать улицы Еревана. Следуя призыву Пашиняна, митингующие с утра 20 апреля начали перекрывать ряд улиц города, парализуя движение.
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