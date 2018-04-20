Лавров: Путин готов встретиться с Трампом
20 апреля 2018 - 11:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин готовится встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, пока никаких реальных действий для подготовки саммита еще нет, пишет РИА Новости.
Ранее лидеры двух стран в ходе телефонного разговора договорились о возможности проведения саммита. Наиболее вероятным местом встречи может стать Вашингтон.
«Но я просто обращу внимание на то, что Дональд Трамп уже после этого телефонного разговора несколько раз и в твитах, и на словах говорил о том, что надо с Россией решать вопросы, мы хотим с Россией иметь хорошие отношения, это лучше, чем не иметь хорошие отношения, и только глупец думает иначе. Все это мы тоже слышим», - заявил министр.
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