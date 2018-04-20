Глава БДИПЧ ОБСЕ призвала власти Армении обеспечить право на свободу мирных митингов

PanARMENIAN.Net - Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир призвала власти Армении защищать и обеспечивать право своих граждан на свободу мирных собраний. Ее заявление о митингах против премьерства Сержа Саргсяна в Армении опубликовано на сайте ОБСЕ.

«У всех людей есть основополагающее право выражать свое мнение в ходе мирных протестов.Правоохранительные органы должны не только воздерживаться от вмешательства в право на свободу мирных собраний, но и несут ответственность за содействие реализации этого права. Это включает в себя обеспечение безопасности и защиты участников, например от провокаторов или контр-протестующих», – заявила она.

Отмечая предложение властей Армении об установлении диалога с оппозицией, Гисладоттир выразила обеспокоенность сообщениями о случаях несоразмерного применения силы полицией в отношении мирных демонстрантов, в том числе несовершеннолетних, а также о неизбирательных задержаниях в Ереване и других городах.

«Власти должны следить, чтобы любые меры по обеспечению общественной безопасности были законными, необходимыми и соразмерными», – подчеркнула она.

В Ереване уже 8-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 19 апреля в ходе митинга на Площади Республики лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение, призвал участников акции с утра 20 апреля перекрывать улицы Еревана. Следуя призыву Пашиняна, митингующие с утра 20 апреля начали перекрывать ряд улиц города, парализуя движение.