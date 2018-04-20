В Кельне могут демонтировать стелу в память о жертвах Геноцида армян: Суд разрешил
20 апреля 2018 - 14:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти города Кельна могут демонтироватьмемориал в память о жертвах Геноцида армян, который был открыт несколько дней назад без получения соответствующего разрешения. Такое решение 19 апреля принял административный суд в Кельне.
Активисты из инициативной группы «Помнить о Геноциде» 15 апреля установили полутораметровую стальную скульптуру поблизости от Кельнского собора около моста Гогенцоллернов. Трехгранная пирамида увенчана бронзовым гранатом, пронзенным острием. «Эта боль затрагивает всех нас», - гласит надпись на мемориале, выгравированная на армянском, английском, немецком и турецком языках.
Создатели попытались отстоять в суде свое право на создание памятника, аргументируя его, в том числе, тем, что установка мемориала обеспечивается основным правом граждан на свободное выражение мнения, пишет Deutsche Welle.
Однако суд не внял аргументам активистов. По словам судьи, у создателей нет разрешения на пользование общественными сооружениями на особых основаниях, при этом они не могут претендовать на получение такого разрешения. Право на создание мемориала не проистекает из права на свободное выражение мнения, поскольку это право не регулирует установку памятников в общественных местах, подчеркнул судья.
Инициативная группа может оспорить решение суда в Высшем административном суде земли в Мюнстере.
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