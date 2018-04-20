Венгер покинет пост тренера «Арсенала» после 22 лет работы
20 апреля 2018 - 14:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что покинет пост в конце текущего сезона после почти 22 лет работы. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
«После тщательных раздумий и долгого обсуждения с клубом я почувствовал, что настало подходящее время, чтобы по окончании сезона покинуть пост тренера «Арсенала».
Я благодарен, что у меня была такая честь – служить на благо этого клуба в течение долгих и памятных лет. Я тренировал клуб с преданностью и честностью»,- отметил 68-летний тренер.
Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года. Он трижды становился с клубом чемпионом Англии, 7 раз завоевывал Кубок, еще 7 раз – Суперкубок. Он трижды становился лучшим тренером АПЛ и 4 раза – тренером года в Европе.
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«Не переживайте. Он скоро поправится, через две недели будет в нужной кондиции. У нас хороший медицинский штаб», – заявил тренер
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