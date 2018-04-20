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Королевство Свазиленд сменит название

Королевство Свазиленд сменит название
20 апреля 2018 - 13:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Королевство Свазиленд, расположенное в Африке, сменит название на Эсватини. Об этом объявил король Мсвати III в ходе празднования 50-летия независимости страны.

Многие африканские страны после обретения независимости вернулись «к древним, исконным названиям», заявил Мсвати III.

«Мы не должны больше называться Свазилендом», — объявил король, пишет Meduza со ссылкой на Reuters.

Король также отметил, что Свазиленд часто путают со Швейцарией (написание латиницей этих двух стран схоже).

Новым названием королевства станет Эсватини, что в переводе означает «земля Свази». Это название король ранее уже использовал на некоторых официальных мероприятиях, в том числе в ходе выступления на Генассамблее ООН.

Каких затрат потребует переименование страны, пока неизвестно.

Королевство Свазиленд — единственная абсолютная монархия в Африке. Территория страны — чуть более 17 тысяч квадратных километров, население — около 1,2 миллиона человек (данные на 2009 год).

С середины XX века на Африканском континенте, в числе прочих, были переименованы: Родезия (в настоящий момент Зимбабве), Ньясаленд (сейчас Малави), Бечуаналенд (стал Ботсваной), а Берег Слоновой кости, который ранее переводили с французского для официального наименования на языках других стран, в том числе на русском, стал называться Кот-дʼИвуаром.

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Meduza: Африканское королевство Свазиленд сменит название
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