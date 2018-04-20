Королевство Свазиленд сменит название
20 апреля 2018 - 13:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Королевство Свазиленд, расположенное в Африке, сменит название на Эсватини. Об этом объявил король Мсвати III в ходе празднования 50-летия независимости страны.
Многие африканские страны после обретения независимости вернулись «к древним, исконным названиям», заявил Мсвати III.
«Мы не должны больше называться Свазилендом», — объявил король, пишет Meduza со ссылкой на Reuters.
Король также отметил, что Свазиленд часто путают со Швейцарией (написание латиницей этих двух стран схоже).
Новым названием королевства станет Эсватини, что в переводе означает «земля Свази». Это название король ранее уже использовал на некоторых официальных мероприятиях, в том числе в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Каких затрат потребует переименование страны, пока неизвестно.
Королевство Свазиленд — единственная абсолютная монархия в Африке. Территория страны — чуть более 17 тысяч квадратных километров, население — около 1,2 миллиона человек (данные на 2009 год).
С середины XX века на Африканском континенте, в числе прочих, были переименованы: Родезия (в настоящий момент Зимбабве), Ньясаленд (сейчас Малави), Бечуаналенд (стал Ботсваной), а Берег Слоновой кости, который ранее переводили с французского для официального наименования на языках других стран, в том числе на русском, стал называться Кот-дʼИвуаром.
Самое значимое
«Демонтаж флагштока на площади Государственного флага был связан с проблемой устойчивости к сильному ветру»,- отметил он
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Partner news
Последние новости
8-й день протестов в Армении: Движение в Ереване парализовано С утра 20 апреля демонстранты разделились на разные группы и перекрывали улицы Еревана
Юра Мовсисян призвал полицию Армении прекратить насилие по отношению к митингующим Поделившись фотографией с митингов в Армении, Мовсисян отметил, что она лучше всего описывает армянский народ
Президент Армении переназначил 4 министров Армен Амирян переназначен на пост министра культуры Армении, Давид Арутюнян – на пост министра юстиции
Лапшин поблагодарил Пашиняна и заявил, что митинги в Армении - не украинский Майдан «Это не майдан, я не вижу в Армении жестокости и насилия», - отметил блогер