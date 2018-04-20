Полиция Армении предупредила, что будет вынуждена применять «соразмерное воздействие» на митингующих

PanARMENIAN.Net - Полиция Армении заявила, что сотрудники правоохранительных органов будут вынуждены применять «установленное законом соразмерное правовое воздействие» в отношении участников акций протеста против премьерствабывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

«Несмотря на призывы и многочисленные заявления Полиции РА, в различных административных районах Еревана продолжаются митинги, сопровождающиеся очевидными нарушениями закона РА «О свободе собраний». Они продолжают серьезным образом затруднять транспортное движение, несоразмерным образом ограничивают реализацию прав и свобод других лиц, в том числе и права на свободу передвижения. Противоправные действия организаторов и участников собрания приводят к исполнению полицией непосредственных обязанностей по восстановлению общественного порядка и защите прав граждан – с применением в отношении граждан соразмерных средств правового воздействия»,– говорится в заявлении.

Полиция отмечает, что большую опасность представляют действия по блокировке оживленных улиц города автомобилями «по незаконному призыву организаторов собрания, что ставит под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения».

«Участников незаконной акции, проводящих шествие по проезжей части дорог, вновь призываем исполнять свои обязательства, воздерживаться от препятствования исполнению служащими Полиции своих обязанностей, оскорбления последних. Организаторов собрания призываем с целью прекращения несоразмерного ограничения прав и свобод граждан, во избежание ставящих под угрозу жизнь и здоровье жителей столицы перенести собрания на территории, где будут исключены правонарушения», – отмечается в заявлении.

В Ереване уже 8-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 19 апреля в ходе митинга на Площади Республики лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение, призвал участников акции с утра 20 апреля перекрывать улицы Еревана. Следуя призыву Пашиняна, митингующие с утра 20 апреля начали перекрывать ряд улиц города, парализуя движение.