Лапшин поблагодарил Пашиняна и заявил, что митинги в Армении - не украинский Майдан
20 апреля 2018 - 16:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся с визитом в Ереване российско-израильский блогер Александр Лапшин заявил, что митинги в Армении не имеют ничего общего с украинским Майданом. Об этом он заявил на открытии туристической выставки InTour Expo и SportWay в Ереване.
«Это не майдан, я не вижу в Армении жестокости и насилия», - отметил блогер, пишет Panorama.am.
«Несмотря на то, что есть пострадавшие, которые оказались в больницах, тем не менее, это не украинский майдан. Вижу, что люди хотят что-то изменить. Это не означает, что я поддерживаю кого-либо, однако хочу выразить благодарность Николу Пашиняну, который выходил на демонстрацию перед посольством Беларуси в знак моей защиты, и я в связи с этим выражаю ему личную благодарность», – отметил Лапшин.
В Ереване уже 8-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 19 апреля в ходе митинга на Площади Республики лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение, призвал участников акции с утра 20 апреля перекрывать улицы Еревана. Следуя призыву Пашиняна, митингующие с утра 20 апреля начали перекрывать ряд улиц города, парализуя движение.
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