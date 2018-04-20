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Лапшин поблагодарил Пашиняна и заявил, что митинги в Армении - не украинский Майдан

Лапшин поблагодарил Пашиняна и заявил, что митинги в Армении - не украинский Майдан
20 апреля 2018 - 16:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Находящийся с визитом в Ереване российско-израильский блогер Александр Лапшин заявил, что митинги в Армении не имеют ничего общего с украинским Майданом. Об этом он заявил на открытии туристической выставки InTour Expo и SportWay в Ереване.

«Это не майдан, я не вижу в Армении жестокости и насилия», - отметил блогер, пишет Panorama.am.

«Несмотря на то, что есть пострадавшие, которые оказались в больницах, тем не менее, это не украинский майдан. Вижу, что люди хотят что-то изменить. Это не означает, что я поддерживаю кого-либо, однако хочу выразить благодарность Николу Пашиняну, который выходил на демонстрацию перед посольством Беларуси в знак моей защиты, и я в связи с этим выражаю ему личную благодарность», – отметил Лапшин.

В Ереване уже 8-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 19 апреля в ходе митинга на Площади Республики лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение, призвал участников акции с утра 20 апреля перекрывать улицы Еревана. Следуя призыву Пашиняна, митингующие с утра 20 апреля начали перекрывать ряд улиц города, парализуя движение.

Читайте также:Лапшин об «игрушечной революции в Ереване»: Среди митингующих не хватало только самого Саргсяна

Ссылки по теме:
Yerkirmedia.am. Ալեքսանդր Լապշինը՝ «Երկիր Մեդիայի» հյուր
Panorama.am: Блогер Александр Лапшин о митингах оппозиции в Ереване: Это не украинский Майдан
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