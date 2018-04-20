Президент Армении переназначил 4 министров
20 апреля 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 20 апреля подписал указы о переназначении ряда министров. Об этом գօոօռիտսք на сайте президента РА.
Армен Амирян переназначен на пост министра культуры Армении, Давид Арутюнян – на пост министра юстиции, Игнатий Аракелян – на пост министра сельского хозяйства, Давид Тоноян – на пост министра по чрезвычайным ситуациям республики.
Саркисян подписал соответствующие указы, принимая за основу предложение премьер-министра республики Сержа Саргсяна.
Самое значимое
«Арарат» - один из самых известных в Армении производителей коньяка, но ни в коем случае не единственный и не единственный заслуживающий внимания
В результате взрыва пострадали 8 человек, один из которых - работник заведения, жертв нет
Российский онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году супругами Владиславом и Татьяной Бакальчук
В топ-5 городов СНГ, популярных для семейных поездок российских туристов на весенние каникулы, вошли Минск, Астана, Ереван, Тбилиси и Баку
Partner news
Последние новости
Лапшин поблагодарил Пашиняна и заявил, что митинги в Армении - не украинский Майдан «Это не майдан, я не вижу в Армении жестокости и насилия», - отметил блогер
В Ереване полиция подвергла приводу 107 митингующих Их препроводили в разные отделения полиции
В больницах Еревана продолжают лечение 3 пострадавших в митингах Двое пострадавших с 16 апреля продолжают лечение в травматологическом отделении Медицинского объединения № 2 и отделении травматологии и ортопедии Больничного комплекса №1 «Гераци»
Королевство Свазиленд сменит название Король также отметил, что Свазиленд часто путают со Швейцарией (написание латиницей этих двух стран схоже)