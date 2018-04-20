Президент Армении переназначил 4 министров

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 20 апреля подписал указы о переназначении ряда министров. Об этом գօոօռիտսք на сайте президента РА.

Армен Амирян переназначен на пост министра культуры Армении, Давид Арутюнян – на пост министра юстиции, Игнатий Аракелян – на пост министра сельского хозяйства, Давид Тоноян – на пост министра по чрезвычайным ситуациям республики.

Саркисян подписал соответствующие указы, принимая за основу предложение премьер-министра республики Сержа Саргсяна.