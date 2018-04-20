8-й день протестов в Армении: Движение в Ереване парализовано

PanARMENIAN.Net - В Ереване уже 8-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

19 апреля в ходе митинга на Площади Республики лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение, призвал участников акции с утра 20 апреля перекрывать улицы Еревана.

С утра 20 апреля демонстранты разделились на разные группы и перекрывали улицы Еревана. Помимо улиц столицы, перекрывали также ведущие к ней трассы, в частности Гюмри-Ереван, Абовян-Ереван, Аштарак-Ереван.

К акциям протеста присоединились также автомобилисты, которые сигналя и перекрывая улицы, помогали шагающим демонстрантам. Движение в городе было парализовано и посредством грузовиков, которые оставляли поперек дороги.

С утра 20 апреля полиция подвергла приводу десятки граждан. По состоянию на 17:30 в участки полиции Еревана были препровождены 217 демонстрантов.

По состоянию на 18:00 в Ереване акции проходят в разных административных округах. Часть демонстрантов во главе с Николом Пашиняном, сделав самый большой круг за все дни митингов, дошла до парка близ мэрии Еревана, где они собирались и в предыдущие дни. Отсюда участники акции в 19:00 двинутся на Площадь Республики, где ожидается очередной многотысячный митинг.