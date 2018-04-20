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Пашинян представил основные требования к властям Армении

Пашинян представил основные требования к властям Армении
20 апреля 2018 - 23:32 AMT

PanARMENIAN.Net - 20 апреля в ходе митинга на Площади Республики в Ереване лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий движение против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, представил основные требования к властям Армении.

По его словам, в первую очередь Саргсян должен подать в отставку с поста премьер-министра Армении. Во-вторых, Национальное Собрание РА должно выбрать премьером кандидата от народа, в-третьих, должно быть сформировано временное правительство.

Пашинян сказал также, что в соответствии с законодательством Армении, в течение 20 дней после назначения премьера и формирования временного правительства парламент должен одобрить правительственную программу, если же парламент не примет правительственной программы, тогда должны быть созваны внеочередные парламентские выборы.

«Впредь на выборах должен побеждать только народ Армении», – добавил Пашинян.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. 16 апреля митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, и самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

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