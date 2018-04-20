Шведский диджей Avicii скончался в возрасте 28 лет
20 апреля 2018 - 22:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Шведский ди-джей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, известный, как Avicii, скончался в Омане. Об этомсообщила его агент Диана Барон.
«С глубокой печалью сообщаем, что мы потеряли Тима Берглинга, также известного как Avicii», - отметила Барон.
Она добавила, что 28-летний музыкант найден мертвым в оманском городе Маскат 20 апреля днем по местному времени, пишет BBC.
«Его семья чувствует опустошение. Мы просим проявить уважение к их частной жизни в это трудное время», - говорится в заявлении.
Несколько дней назад Avicii был номинирован на престижную музыкальную премию Billboard Music Award за альбом Avicii (01), выпущенный в 2017 году. Берглинг страдал от острого панкреатита, во многом из-за чрезмерного употребления алкоголя. Из-за проблем со здоровьем в 2016 году он отказался от выступлений.
Берглинг начал карьеру в 2006 году. Avicii - новатор в электронной музыке и один из немногих диджеев, гастролировавших с мировыми турами. Его наиболее известные композиции Wake Me Up и Levels были на вершинах рейтинга Billboard среди электронной танцевальной музыки.
Музыкант был трижды номинирован на премию Grammy, а его альбом True, выпущенный в 2013 году, держался в топ-10 в десяти разных странах. По данным журнала Forbes, в 2013 году Берглинг входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в 20 млн долларов.
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