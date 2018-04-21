Карапетян: Некоторые представители власти Армении отрезаны от реальности, все нуждаются в диалоге

PanARMENIAN.Net - Первый заместитель премьер-министра Армении Карен Карапетян предлагает всем политическим силам и людям, которые обеспокоены будущим страны, пересмотреть свои подходы и начать диалог на всех платформах. Об этом Карапетян заявил в интервью телекомпании «Армения».

Он подчеркнул, что признает, что «некоторые представители власти в определенных случаях выступают с оторванным от реальности гонором».

«Даже воюющие страны ведут переговоры и приходят к логичному решению. Мы - армяне, граждане РА, обязаны у себя дома сесть и найти логичные решения для выхода из сложившейся ситуации. В случае нестабильности пострадаем мы все, пострадает страна», – сказал он.

На вопрос, где найти точку пересечения с учетом того, что власти призывают к диалогу, а протестующие настаивают на «бархатной революции», Карапетян ответил, что точку пересечения можно найти «прямо сейчас», если думать рационально и прагматично.

«Мы несем репутационные потери, нас не воспринимают как предсказуемую страну, и это приведет к определенным последствиям», - сказал первый зампремьера.

На вопрос, готов ли он лично выступить с предложением о диалоге, Карапетян ответил утвердительно.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. 16 апреля митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, и самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.