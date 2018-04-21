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9-й день протестов в Армении: Полицейские ломают машины демонстрантов

9-й день протестов в Армении: Полицейские ломают машины демонстрантов
21 апреля 2018 - 12:59 AMT

PanARMENIAN.Net - В Ереване уже 9-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

20 апреля в ходе митинга на Площади Республики лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение, призвал участников акции с 11:00 21 апреля начать марш протеста с 7-го массива в Ереване.

12:20 Полицейские начали в Ереване ломать машины, перегораживающие дорогу и мешающие движению. Так, на перекрестке Московян-Абовян группа правоохранителей долго ногами и дубинками била по стоявшей по середине дороги машине, повредив переднюю дверь. После чего водитель вышел из машине, и его сразу же на месте подвергли приводу, а полицейские отогнали машину.

Еще один случай зафиксирован на Площади Армении, где после долгого битья по машине полицейским удалось выбить стекло на передней двери, открыть машину и отъехать на ней.

12:11 Пашинян вновь начал шествие с 5-го массива, им удалось дойти до проспекта Гая.

12:05 Полиция открыла дорогу для демонстрантов во главе с Пашиняном.

11։39 В потасовке ухудшилось самочувствие одного из полицейских. Пашиняну удалось убедить полицию, чтобы им разрешили провести вествие по улицам, препятствуя дорожному движению.

11:38 В Эчмиадзине тоже началось многолюдное шествие.

11:20 Акции протеста начались в Армавире.

11։16 Демонстранты и полицейские столкнулись в 7-м массиве.

11։04 Утром Пашинян зявил, что знает о случаях повреждения машин участников акций ночью 20 апреля.

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