Серж Танкян 21 апреля не приедет в Армению для участия в митнигах

PanARMENIAN.Net - Вокалист группы System of A Down, певец и автор песен Серж Танкян не приедет в Армению 21 апреля, чтобы присоединиться к митингам против премьерства бывшего президента Сержа Саргсяна. О своих планах музыкант заявил в социальной сети Facebook.

20 апреля армянские СМИ распространили информацию о том, что Танкян якобы намерен приехать 21 апреля в Ереван, чтобы присоединиться к митингующим.

«Я бы очень хотел присоединиться к вам в Ереване и других городах, поскольку сердцем и душой я целиком с вами. До сих пор я этого не мог сделать по важным причинам, но надеюсь, что смогу сделать в ближайшее время»,- отметил Танкян в своем видеобращении.

Он также поздравил армян «с самой успешной в истории Армении кампанией по гражданскому неповиновению».

«Это движение настоящее, и оно полностью принадлежит вам и должно оставаться таковым - в стороне от преследующих свои цели сомнительных сил», – заявил Танкян.

В описании к видео музыкант отметил, что вопрос о его присутствии в Армении, похоже, вызывает большой резонанс. Он извинился и написал, что молодежь на улицах Армении - единственная, кому он доверяет будущее страны.

Ранее Танкян еще раз затронул тему митингов в Армении:«В Армении сейчас происходит что-то невероятное, наконец-то. Гражданское неповиновение растет и принимает форму рабочих и студенческих забастовок против несправедливой, коррумпированной правящей элиты. Это первая неделя новой Армении, и что бы не произошло, апатия исчезает».

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. 16 апреля митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, и самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.