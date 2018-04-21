Саакашвили: Переживаю за мир в Армении и будущее любимого мною народа

PanARMENIAN.Net - Бывший президент Грузии и оппозиционный политик Михаил Саакашвили затронул тему митингов в Армении против премьерства бывшего президента Сержа Саргсяна.

«Очень переживаю за мир в Армении и за будущее этого очень талантливого и любимого мною народа»,- написал Саакашвили в Facebook.

Он призвал своих «друзей во власти Армении немедленно начать диалог с демонстрантами и услышать их».

«И вообще, меньше слушайте и имитируйте Москву и будьте ближе к своим гражданам, от этого вы только выиграете!» - заявил политик.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля и уже 9-й день не утихают. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. 16 апреля митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении. Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост премьера.