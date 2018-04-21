Саакашвили: Переживаю за мир в Армении и будущее любимого мною народа
21 апреля 2018 - 12:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший президент Грузии и оппозиционный политик Михаил Саакашвили затронул тему митингов в Армении против премьерства бывшего президента Сержа Саргсяна.
«Очень переживаю за мир в Армении и за будущее этого очень талантливого и любимого мною народа»,- написал Саакашвили в Facebook.
Он призвал своих «друзей во власти Армении немедленно начать диалог с демонстрантами и услышать их».
«И вообще, меньше слушайте и имитируйте Москву и будьте ближе к своим гражданам, от этого вы только выиграете!» - заявил политик.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля и уже 9-й день не утихают. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. 16 апреля митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении. Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост премьера.
Самое значимое
«Демонтаж флагштока на площади Государственного флага был связан с проблемой устойчивости к сильному ветру»,- отметил он
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Partner news
Последние новости
В Ереване полиция подвергла приводу 93 демонстрантов Их препроводили в разные отделения полиции
Президент НКР: Любая попытка дестабилизации ситуации в Армении опасна Он призвал всех безукоснительно следовать букве и духу закона, разрешать все спорные вопросы путем диалога, проявить сдержанность и высокую степень ответственности
В Ереване полиция подвергла приводу 62 демонстрантов Их препроводили в разные отделения полиции
ВС Азербайджана применили РПГ на линии соприкосновения с силами Арцаха За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций свыше 2500 выстрелов