Вице-премьер РА: В Вашингтоне высоко оценили мирный характер акций в Армении
21 апреля 2018 - 13:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения находится в конструктивном диалоге с американскими партнерами, и перспективы сотрудничества очевидны. Об этом заявил вице-премьер-министр Армении Ваче Габриелян, который в Вашингтоне встретился с представителями Госдепартамента, Казначейства, Конгресса США, а также Всемирного банка и Международного валютного фонда.
«Во время встреч затрагиваются экономические перспективы, политическая ситуация в Армении. Я отмечаю, что мы успешно осуществляем переход к парламентской модели государственного управления», – сказал Габриелян, пишет «Голос Америки».
По его словам, в ходе встреч все стороны высоко оценили мирный характер проходящих в Армении акций: «Стороны подчеркивают необходимость мирного характера, указывают, что ни в коем случае не должно быть ограничения прав, а также применения силы. Они отмечают, что правительство и, в частности, Полиция Армении подходят к этим вопросам очень профессионально».
Собеседники Габриеляна высоко оценили в частности сдержанную реакцию правительства на митинги.
«В то же время они понимают, что если есть нарушение прав других лиц, блокирование улиц, входов, то чревато последствиями с точки зрения законодательных нарушений», – сказал Габриелян.
В Ереване уже 9-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 20 апреля в ходе митинга на Площади Республики лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение, призвал участников акции с 11:00 21 апреля начать марш протеста с 7-го массива в Ереване.
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