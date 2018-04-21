Саргсян призвал Пашиняна к диалогу во избежание «безвозвратных потерь»

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Серж Саргсян выступил с заявлением в связи с внутриполитической ситуацией, призвав лидера «Гражданского договора», руководителя парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никола Пашиняна, возглавляющего акции протеста против премьерства Саргсяна, к диалогу.

«В течение минувшей недели в Ереване имели место ряд митингов и шествий. Право на проведение мирных демонстраций и шествий имеет каждый гражданин нашей страны. Власти отнеслись с уважением к этому праву и продолжат уважать его всегда.

К сожалению, эти общественные собрания часто переходили за рамки дозволенного законом и получали неуместные и анархические проявления, о чем говорится в многочисленных заявлениях полиции. Происходящие события чреваты непредсказуемыми последствиями, ставят под угрозу общественный порядок и наносят урон непростой и хрупкой гармонии общества Армении,- говорится в заявилении Саргсяна.

Отмечается, что каждый обязан помнить, что кроме него самого в этой стране живут, работают, учатся и отдыхают не менее гордые граждане Республики Армения, и гармония внутри армянского общества должна основываться на солидарности и терпимости.

«Я глубоко обеспокоен разворачивающимися внутриполитическими развитиями. Во избежание безвозвратных потерь призываю депутата Национального Собрания Армении Никола Пашиняна начать политический диалог и сесть за стол переговоров. Это необходимо сделать немедленно.Уверен, что налаживанию подобного адекватного ситуации диалога могут способствовать все политические силы», – заявил Саргсян.

20 апреля в ходе митинга на Площади Республики Никол Пашинян, возглавляющий движение против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, представил основные требования к властям Армении. По его словам, в первую очередь Саргсян должен подать в отставку с поста премьер-министра Армении. Во-вторых, Национальное Собрание РА должно выбрать премьером кандидата от народа, в-третьих, должно быть сформировано временное правительство.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. 16 апреля митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.