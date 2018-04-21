ВС Азербайджана применили РПГ на линии соприкосновения с силами Арцаха
21 апреля 2018 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 15 по 21 апреля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 320 раз.Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций свыше 2500 выстрелов.
Помимо стрелкового оружия, на северном участке линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также ручной противотанковый гранатомет (РПГ, 3 снаряда).
Подразделения Армии обороны сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая с уверенностью нести боевое дежурство.
В период с 8 по 14 апреля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 300 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций около 3300 выстрелов. Помимо стрелкового оружия, на северном участке линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также автоматический станковый гранатомет (АГС, 3 снаряда).
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