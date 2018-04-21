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В Ереване полиция подвергла приводу 62 демонстрантов

В Ереване полиция подвергла приводу 62 демонстрантов
21 апреля 2018 - 14:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Полиция Армении с утра 21 апреля подвергла приводу ряд митингующих с улиц Еревана.

Как PanARMENIAN.Net сообщили в полиции, по состоянию на 13:30 (по Еревану), задержаны 62 участника оппозиционной акции протеста.

Их препроводили в разные отделения полиции.

В Ереване уже 9-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 20 апреля в ходе митинга на Площади Республики лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение, призвал участников акции с 11:00 21 апреля начать марш протеста с 7-го массива в Ереване.

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