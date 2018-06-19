Марин Ле Пен должна будет вернуть Европарламенту €300.000
19 июня 2018 - 15:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель французской правопопулистской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен должна вернуть Европарламенту 300 тысяч евро, ранее неправомерно выплаченных ее ассистентке. Такое решение принял 19 июня Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге, отклонив жалобу французского политика на соответствующее постановление Европарламента.
Как указывается в заявлении суда, Ле Пен не смогла доказать правомерность трудовой занятости своей помощницы в 2010-2016 годах. Как предполагает руководство Европарламента, ассистентка занималась партийными делами, а не европейскими, пишет Deutsche Welle.
Марин Ле Пен была депутатом Европейского парламента в 2009-2017 годах. В мае 2017 года она проиграла во втором туре президентских выборов во Франции Эмманюэлю Макрону, а в настоящее время является депутатом французского Национального собрания. Возглавляемая ею партия, основанная ее отцом Жан-Мари Ле Пеном и ранее называвшаяся «Национальный фронт», с 1 июня 2018 года переименована в «Национальное объединение».
Ранее, в марте, суд Европейского Союза признал законными требования Европейского парламента о выплате Жан-Мари Ле Пеном, отцом Марин Ле Пен и бывшим евродепутатом, 320 тысяч евро, которые также были неправомерно израсходованы на оплату услуг его помощников.
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