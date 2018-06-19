// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Марин Ле Пен должна будет вернуть Европарламенту €300.000

Марин Ле Пен должна будет вернуть Европарламенту €300.000
19 июня 2018 - 15:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Председатель французской правопопулистской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен должна вернуть Европарламенту 300 тысяч евро, ранее неправомерно выплаченных ее ассистентке. Такое решение принял 19 июня Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге, отклонив жалобу французского политика на соответствующее постановление Европарламента.

Как указывается в заявлении суда, Ле Пен не смогла доказать правомерность трудовой занятости своей помощницы в 2010-2016 годах. Как предполагает руководство Европарламента, ассистентка занималась партийными делами, а не европейскими, пишет Deutsche Welle.

Марин Ле Пен была депутатом Европейского парламента в 2009-2017 годах. В мае 2017 года она проиграла во втором туре президентских выборов во Франции Эмманюэлю Макрону, а в настоящее время является депутатом французского Национального собрания. Возглавляемая ею партия, основанная ее отцом Жан-Мари Ле Пеном и ранее называвшаяся «Национальный фронт», с 1 июня 2018 года переименована в «Национальное объединение».

Ранее, в марте, суд Европейского Союза признал законными требования Европейского парламента о выплате Жан-Мари Ле Пеном, отцом Марин Ле Пен и бывшим евродепутатом, 320 тысяч евро, которые также были неправомерно израсходованы на оплату услуг его помощников.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Суд ЕС призвал Марин Ле Пен вернуть Европарламенту 300 тысяч евро
 Самое значимое
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Известный повар Энтони Бурден покончил с собойИзвестный повар Энтони Бурден покончил с собой
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
В Азербайджане демонтировали главный флаг страны: Был неустойчивВ Азербайджане демонтировали главный флаг страны: Был неустойчив
«Демонтаж флагштока на площади Государственного флага был связан с проблемой устойчивости к сильному ветру»,- отметил он
Москва и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мираМосква и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мира
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Азербайджанский «Гладиатор»: Для Алиева уложили асфальт до пшеничного поля, чтобы он потрогал колосья
Трамп - Алиеву: Урегулирование карабахского конфликта внесет вклад в двусторонние отношения
ЦРУ впервые возглавила женщина
Трамп: Россия должна вернуться в G8
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Архив за 19 июня 2018
Другие новости раздела
 Последние новости
Глава Минобороны Армении ознакомился с деталями программы «Дитакет» В ходе встречи с Тонояном координатор программы «Дитакет» Армен Хачикян представил детали программы
Минобороны Армении: Поздравляем Гасанова с «освобождением» десятков тысяч км собственных земель Поздравляем Гасанова с «освобождением» десятков тысяч километров собственных земель, на собственной территории
Секретарь Совбеза Армении: Напряженность на передовой в Арцахе увеличилась Но Армия обороны Арцаха контролирует обстановку, чтобы не позволить обострения ситуации
Назначен командир миротворческой бригады Минобороны Армении Соответствующий указ президент Армении Армен Саркисян подписал 20 июня.