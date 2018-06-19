Facebook сможет «открывать» глаза на неудачных фото

PanARMENIAN.Net - Разработчики социальной сети Facebook создали алгоритм на базе нейросетей, способный исправлять неудачные фото, где модель моргнула и представлена с закрытыми глазами. Алгоритм может «открыть» глаза на основании одного такого неудачного фото.

Разработчики натренировали нейросеть не только распознавать закрытые глаза на фотографиях, но и заменять их подходящими открытыми глазами, а затем ретушировать результат. В процессе учитываются такие параметры, как ракурс, освещение, макияж и так далее, пишет Ferra.ru.

Подобные алгоритмы часто далеки от совершенства. Однако разработка Facebook выдает заметно более реалистичный результат, чем Photoshop — глаза не выглядят вырезанными из другого изображения, без очевидных сшивок и несовпадения цветов.