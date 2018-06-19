Начальник Генштаба РА: Безнаказанность отныне в прошлом

PanARMENIAN.Net - Начальник Генштаба Минобороны Армении Артак Давтян выступил с заявлением, в котором говорится, что в сформировавшейся в Армении новой ситуации принципиальная позиция военно-политического руководства страны заключается в обеспечении верховенства закона, справедливости и бескомпромиссной борьбы с коррупцией и безнаказанностью. Об этом сообщает пресс-служба МИнобороны РА.

«Oтныне безнаказанность в прошлом. ВС также не остались в стороне от последних скандальных событий в стране. Такие разоблачения не только являются основой для повышения доверия общественности, но и требованием о целенаправленной работе по искоренению подобных преступлений в последующем»,- говорится в заявлении.

«Мы будуем оперативно реагировать и осуществлять бескомпромиссную борьбу с кажущимися непреодолимыми преступлениями, ожидая действенной поддержки общества»,- отмечает Давтян.

Служба национальной безопасности Армении 17 июня обнародовала видеокадры обыска в особняке и зоне отдыха задержанного по подозрению в незаконном хранении оружия депутата парламента Армении, отставного генерала, председателя Союза добровольцев «Еркрапа» Манвела Григоряна.

В складских помещениях обнаружены сотни ящиков с военными майками, носками, лекарствами, бинтами, собранными школьниками и различными коллективами для военнослужащих во время апрельской войны в зоне карабахского конфликта 2016 года, сотни ящиков сгущенного молока, макарон, томатной пасты, подсолнечного масла, консервированного мяса, средств гигиены, туалетной бумаги. На ящикай и коробках есть пометки «для солдат».