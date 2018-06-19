Глава Минобороны Армении и секретарь Совбеза отметили важность развития авиации ВС
19 июня 2018 - 19:02 AMT
PanARMENIAN.Net - В административном комплексе министерства обороны Армении 19 июня состоялась рабочая встреча министра обороны РА Давида Тонояна с секретарем Совета безопасности республики Арменом Григоряном. Об этом на своей странице вFacebook написал Григорян.
Тоноян и Григорян отметили важность программ, нацеленных на развитие авиации ВС.
В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся ситуации на передовой, а также темы повестки дня предстоящего очередного заседания Совета национальной безопасности РА.
Ранее стало известно, что незадолго до смены власти в Армении в мае Минобороны страны отложило вопрос о закупке российских многофункциональных истребителей Су-30СМ до 2024 года.Контракт, подразумевающий поставку армянским ВВС не менее одной эскадрильи, был подписан в 2012 году, но так и не вступил в силу из-за финансовых сложностей заказчика.
Самое значимое
Число поездок в Армению из России составило 79 тысяч, что на 22% больше, чем в 2017 году
Премьер-министр РА Никол Пашинян поручил министру изучить возможность снижения тарифов на электроэнергию не только для малообеспеченных семей, но и в общем
По данным агентства, на курорты стран СНГ российские туристы приезжают на отдых летом на период от 7 до 14 дней.
В целом, в 2017 году наибольшее количество виз гражданам Армении выдали Германия, Греция, Италия, Литва, Франция, Польша и Чехия
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Минобороны Армении: Поздравляем Гасанова с «освобождением» десятков тысяч км собственных земель Поздравляем Гасанова с «освобождением» десятков тысяч километров собственных земель, на собственной территории
Фракции парламента Армении готовы начать обсуждения вокруг изменений Избирательного кодекса Рабочая группа готова сотрудничать с компетентными представителями рабочей группы правительства РА
Полиция Армении проводит проверки в компании по установке радаров на дорогах Других подробностей он не сообщил, однако отметил, что вскоре полиция распространит официальное заявление.
Евросоюз планирует увеличить стоимость шенгенской визы до €80 19 июня послы ЕС одобрили от имени Совета Евросоюза мандат на переговоры по предложению внесения изменений в визовый кодекс