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Глава Минобороны Армении и секретарь Совбеза отметили важность развития авиации ВС

Глава Минобороны Армении и секретарь Совбеза отметили важность развития авиации ВС
19 июня 2018 - 19:02 AMT

PanARMENIAN.Net - В административном комплексе министерства обороны Армении 19 июня состоялась рабочая встреча министра обороны РА Давида Тонояна с секретарем Совета безопасности республики Арменом Григоряном. Об этом на своей странице вFacebook написал Григорян.

Тоноян и Григорян отметили важность программ, нацеленных на развитие авиации ВС.

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся ситуации на передовой, а также темы повестки дня предстоящего очередного заседания Совета национальной безопасности РА.

Ранее стало известно, что незадолго до смены власти в Армении в мае Минобороны страны отложило вопрос о закупке российских многофункциональных истребителей Су-30СМ до 2024 года.Контракт, подразумевающий поставку армянским ВВС не менее одной эскадрильи, был подписан в 2012 году, но так и не вступил в силу из-за финансовых сложностей заказчика.

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Запись Армена Григоряна в Facebook
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