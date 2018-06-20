В Армении тариф на газ для соц. необеспеченных потребителей снизят на 20%

PanARMENIAN.Net - В Армении тариф на газ для социально необеспеченных потребителей будет снижен на 20 драмов, что составляет 20% стоимости 1 куб. м газа. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром-Армения».

Те социально необеспеченные потребители, которые ежегодно потребляют меньше 600 кубических метров природного газа, будут получать газ за меньшую цену, чем установлено Комиссией по регулированию общественных услуг Армениию.

Эти потребители с 1 августа 2018 года по 1 августа 2019 года будут платить за газ по цене 80 драмов вместо прежних 100 драмов за каждый использованный кубический метр природного газа.

Для потребителей, получающих семейные или социальные пособия, тариф на газ равняется до 100 тыс. драмов за 1 тыс. куб. м, для объема не более 600 куб. м в год. Парниковым хозяйствам газ продается за $212 за 1 тыс. куб м. Перерабатывающим компаниям газ продается $212 за 1 тыс. куб. м. Для потребителей, использующих до 10 тыс. куб. м газа в месяц, тариф равен 139 тыс. драмов за 1 тыс. куб м. Для потребителей, использующих более 10 тыс. куб. м газа в месяц, тариф равен $242,1 за 1 тыс. куб. м. Для всех потребителей, использующих более 10 тыс. куб. м газа в месяц, каждая последующая 1 тысяча куб. м газа стоит $212(это, однако, распространяется на АГЗС, бюджетные организации и ТЭС, вырабатывающие электроэнергию для внутреннего потребления).