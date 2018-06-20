Президент Ливана приедет в Армению осенью

PanARMENIAN.Net - Осенью в Армению прибудет президент Ливана Мишель Аун для участия в саммите Франкофонии. Об этом заявила на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном чрезвычайный и полномочный посол Ливана в Армении Майя Дагери.

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития и углубления армяно-ливанских отношений. Пашинян высоко оценил уровень двустороннего политического сотрудничества и посчитал необходимым расширить связи в сфере экономики.

«Мы видим хорошие перспективы сотрудничества между двумя странами в экономической сфере и уверены, что совместными усилиями сможем достичь конкретных результатов», - заявил Пашинян, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Пашинян отметил, что ливанские инвесторы могут работать также в трех свободных экономических зонах действующих на территории Армении, где для этого создаются благоприятные условия. Премьер-министр поблагодарил Ливан за его позицию в вопросе Геноцида армян и нагорно-карабахского конфликта.

Дагери подчеркнула важную роль армянской общины Ливана в политической и общественной жизни страны и выразила уверенность, что активное сотрудничество между правительствами двух стран будет способствовать углублению и расширению двусторонних связей. Посол также сообщила, что готовится визит делегации ливанских бизнесменов в Армениюю.

В ходе встречи стороны обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.