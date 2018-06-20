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ВВС Израиля нанесли удары по объектам в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удары по объектам в секторе Газа
20 июня 2018 - 13:07 AMT

PanARMENIAN.Net - В ночь на 20 июня израильские самолеты трижды вылетали для нанесения ударов по сектору Газа и поразили 25 целей. Об этом сообщил представитель сил обороны Израиля. Подчеркивается, что речь идет об объектах военного назначения исламистского движения ХАМАС.

Авиаудары стали ответом на запуск с территории сектора Газа ракет и мин по Израилю. За ночь израильские военные зафиксировали около 45 пусков, пишет Deutsche Welle.

Семь ракет были перехвачены системами противоракетной обороны «Железный купол», три упали, не долетев до границы.

По данным палестинской стороны, в результате авиаудара были ранены три человека. О разрушениях с обеих сторон не сообщается.

Ситуация в регионе обострилась с конца марта, когда на границе Израиля и сектора Газа начались массовые протесты палестинцев, организованные ХАМАС. В ходе столкновений протестующих с израильскими военными погибло 130 палестинцев. С конца мая ХАМАС начал ракетные обстрелы Израиля.

Photo. Jack Guez/AFP
Ссылки по теме:
Al-Masdar News. Breaking: Israeli warplanes launch heavy attack over Gaza
Deutsche Welle: ВВС Израиля нанесли удар по ХАМСу в секторе Газа
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