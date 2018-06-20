Верхняя палата парламента Канады одобрила легализацию марихуаны «для развлечения»
20 июня 2018 - 11:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Верхняя палата парламента Канады 19 июня проголосовала за легализацию марихуаны «для развлечения». За принятие соответствующего законопроекта высказались 52 сенатора, 29 человек проголосовали против, еще двое воздержались.
Для официального вступления закона в силу он должен получить так называемую королевскую санкцию, пишет Deutsche Welle.
Ранее некоторые сенаторы выступили против подобного шага и включили в законопроект поправки, которым требовалось получить одобрение нижней палаты канадского парламента. В свою очередь, Палата общин отклонила ряд поправок и вернула законопроект в Сенат на голосование.
Согласно законопроекту, марихуана поступит в продажу после необходимого для адаптации торговли переходного периода продолжительностью от 8 до 12 недель. Первоначально предполагалось начать розничную торговлю с 1 июля. Легализация позволит каждому жителю Канады старше 18 лет выращивать в собственном доме не более 4 растений конопли для личного потребления.
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