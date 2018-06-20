// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Верхняя палата парламента Канады одобрила легализацию марихуаны «для развлечения»

Верхняя палата парламента Канады одобрила легализацию марихуаны «для развлечения»
20 июня 2018 - 11:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Верхняя палата парламента Канады 19 июня проголосовала за легализацию марихуаны «для развлечения». За принятие соответствующего законопроекта высказались 52 сенатора, 29 человек проголосовали против, еще двое воздержались.

Для официального вступления закона в силу он должен получить так называемую королевскую санкцию, пишет Deutsche Welle.

Ранее некоторые сенаторы выступили против подобного шага и включили в законопроект поправки, которым требовалось получить одобрение нижней палаты канадского парламента. В свою очередь, Палата общин отклонила ряд поправок и вернула законопроект в Сенат на голосование.

Согласно законопроекту, марихуана поступит в продажу после необходимого для адаптации торговли переходного периода продолжительностью от 8 до 12 недель. Первоначально предполагалось начать розничную торговлю с 1 июля. Легализация позволит каждому жителю Канады старше 18 лет выращивать в собственном доме не более 4 растений конопли для личного потребления.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Канаде легализуют марихуану
 Самое значимое
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Известный повар Энтони Бурден покончил с собойИзвестный повар Энтони Бурден покончил с собой
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
В Азербайджане демонтировали главный флаг страны: Был неустойчивВ Азербайджане демонтировали главный флаг страны: Был неустойчив
«Демонтаж флагштока на площади Государственного флага был связан с проблемой устойчивости к сильному ветру»,- отметил он
Москва и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мираМосква и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мира
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Азербайджанский «Гладиатор»: Для Алиева уложили асфальт до пшеничного поля, чтобы он потрогал колосья
Трамп - Алиеву: Урегулирование карабахского конфликта внесет вклад в двусторонние отношения
ЦРУ впервые возглавила женщина
Трамп: Россия должна вернуться в G8
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Глава Минобороны Армении ознакомился с деталями программы «Дитакет» В ходе встречи с Тонояном координатор программы «Дитакет» Армен Хачикян представил детали программы
Минобороны Армении: Поздравляем Гасанова с «освобождением» десятков тысяч км собственных земель Поздравляем Гасанова с «освобождением» десятков тысяч километров собственных земель, на собственной территории
Секретарь Совбеза Армении: Напряженность на передовой в Арцахе увеличилась Но Армия обороны Арцаха контролирует обстановку, чтобы не позволить обострения ситуации
Назначен командир миротворческой бригады Минобороны Армении Соответствующий указ президент Армении Армен Саркисян подписал 20 июня.