Фракции парламента Армении готовы начать обсуждения вокруг изменений Избирательного кодекса
20 июня 2018 - 16:31 AMT
PanARMENIAN.Net - 4 фракции Национального собрания Армении готовы начать обсуждения вокруг изменений Избирательного кодекса РА, сформировать рабочую группу в формате по три представителя от каждой представляющей политическую силу фракции. Об этом говорится в заявлении, представленном парламентом РА.
«Учитывая сложившуюся в стране политическую ситуацию и исходя из необходимости вынесения политических решений, по предложению председателя НС Ара Баблояна представленные в НС РА 4 фракции заявляют, что готовы начать обсуждения вокруг изменений Избирательного кодекса РА, сформировать рабочую группу в формате по три представителя от каждой представляющей политическую силу фракции. Рабочая группа готова сотрудничать с компетентными представителями рабочей группы правительства РА», - говорится в совместном заявлении фракций.
Отмечается, что последующие дебаты с заинтересованными акторами, график и периодичность работ будут утверждены в ходе предстоящих обсуждений рабочей группы.
Члены сформированной фракциями НС рабочей группы: Арпине Ованнисян, Давид Арутюнян и Виген Саркисян из Республиканской партии Армении, Наира Зограбян, Сергей Багратян и Геворк Петросян из «Блока «Царукян», Эдмон Марукян, Лена Назарян и Григорий Дохоян из фракции «Елк», Армен Рустамян, Спартак Сейранян и Лусине Ованисян из фракции «Армянская революционная федерация Дашнакцутюн».
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