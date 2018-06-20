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Секретарь Совбеза Армении: Напряженность на передовой в Арцахе увеличилась

Секретарь Совбеза Армении: Напряженность на передовой в Арцахе увеличилась
20 июня 2018 - 18:16 AMT

PanARMENIAN.Net - На передовой в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) напряженность увеличилась. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян в прямом эфире Радиостанции «Свобода».

«Азербайджан продолжает двигаться по линии фронта.Но Армия обороны Арцаха контролирует обстановку, чтобы не позволить обострения ситуации.В целом, напряженность в какой-то мере увеличилась, но Армия обороны следит за ситуацией и готова выполнить любую из поставленных перед ней задач», - отметил Григорян.

В административном комплексе министерства обороны Армении 19 июня состоялась рабочая встреча министра обороны РА Давида Тонояна с секретарем Совета безопасности республики Арменом Григоряном. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся ситуации на передовой, а также темы повестки дня предстоящего очередного заседания Совета национальной безопасности РА.

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