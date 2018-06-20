Минобороны Армении: Поздравляем Гасанова с «освобождением» десятков тысяч км собственных земель

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян «поздравил» министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с «освобождением» десятков тысяч км собственных земель. Об этом Ованнисян написал на своей странице в Facebook.

«Поздравляем Гасанова с «освобождением» десятков тысяч километров собственных земель, на собственной территории. Хотим констатировать лишь один факт: деятельность азербайджанских земледельцев и пастухов, которая на протяжении порядка 25 лет была безопасной, отныне благодаря «освободителю» Гасанову, поставлена под угрозу. Подчеркиваю, благодаря министру-освободителю азербайджанской армии», - написал Ованнисян.

Ранее министерство обороны Азербайджана распространило видеоролик о занятии Вооруженными силами страны села Гюннют в Нахиджеване.Гасанов заявил: «В результате успешной операции нашей армии 11 тысяч гектаров земли были освобождены от оккупации. Хочу сказать, что наша армия уже контролирует дорогу на Лачин (город, находящийся под контролем Нагорно-Карабахской Республики - ред.). Это наш очередной успех».

Азербайджанская сторона 6 и 7 июня обратилась к командованию Вооруженных сил Республики Армения, попросив позволить некоторым гражданам подойти к могилам на южной окраине заброшенного села Гюннут. После чегоазербайджанские СМИ распространили дезинформацию, согласно которой, якобы «под контроль Азербайджанской армии перешло село Гюннут».