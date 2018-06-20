Глава Минобороны Армении ознакомился с деталями программы «Дитакет»
20 июня 2018 - 19:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян 20 июня встретился с ответственными лицами программы «Дитакет». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
В ходе встречи с Тонояном координатор программы «Дитакет» Армен Хачикян представил детали программы и основные рамки опроса демобилизованных военнослужащих, которые относятся к различным аспектам армейской жизни – от вопросов материально-экономического обеспечения до образования и организации досуга.
«Дитакет» – новый проект министерства обороны Республики Армения, в рамках которого изучаются самые различные вопросы, связанные с военной службой, путем изучения мнения демобилизованных военнослужащих. В соответствии с программой, исследование проводится на всей территории республики после увольнения военнослужащих срочной службы. Опрос будет проводиться два раза в год.
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