В Армении прошла масштабная облава на «воров в законе» и криминальных авторитетов

PanARMENIAN.Net - 20 июня сотрудники полиции Армении по решениям суда провели обыски в домах 12-и так называемых «воров в законе»: Самвела Арутюняна (Сын Манета Самвелик), Рафаэла Хоецяна (Афулик), Жирайра Брутяна (Жиро Шаумянский), Сурена Аветисяна (Суро Ленинаканский), Артема Казаряна (Артемик Ленинаканский), Андраника Согояна (Зап), Армена Манукяна (Сево), Андраника Арутюняна (Андик Масивский), Александра Макаряна (Ало), Артема Динунца (Артемик Гориский), Геворка Меликяна (Геворик Ошаканский), Норайра Пилояна (Кончо). Об этом сообщает пресс-служба полиции РА.

В рамках возбужденного уголовного дела полиции в тот же деньпо решениям суда провела обыски также в домах 18-и криминальных авторитетов: Ерванда Восканяна (Мецамори Еро), Шалико Манучаряна (Шало), Вираба Гаспаряна (Вирабик), Армена Исраеляна (Пист), Артема Арутюняна (Тем Эребунимасивский), Ара Бандуряна (Ара Норадуский), Артема Арутюняна (Артем Каневской), Паруйра Агаджаняна (Жиро Масивский), Армена Григоряна (Я-Я), Артура Седракяна (Тиз), Радика Мкртчяна (Прат), Рафаэла Назаряна (Рафо Масивский), Генриха Манукяна (Дмбуз Хендо), Артура Казаряна (Туй), Юрия Утоева (Юра Киевянский), Масиса Григоряна (Масис), Рубена Костаняна (Бого) и Геворка Аветисяна (Геворик Прошянский).

В результате обысков было обнаружено оружие, боеприпасы, наркотики. Все предметы и вещества, найденные в ходе спецоперации, были отправлены на экспертизу.

Криминальные авторитеты и «воры в законе» были подвергнуты приводу.