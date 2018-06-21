Мане Тандилян продолжит работать министром труда и по социальным вопросам РА
21 июня 2018 - 11:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Мане Тандилян, ранее представившая заявление об отставке, продолжит работу на посту министра труда и по социальным вопросам Армении. Об этом на заседании правительства Армении 21 июня заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.
«Я не принял отставку. В результате обсуждений с госпожой Тандилян было решено продолжить работу», - отметил Пашинян.
Мане Тандилян 12 июня заявила, что покидает пост министра труда и по социальным вопросам Армении.Свой уход Тандилян объяснила разногласиями с правительством относительно закона «О накопительных пенсиях», который вступит в силу с 1 июля.
По словам Тандилян, став министром, она высказала свою позицию по данному вопросу и предложила отложить применение обязательного компонента накопительной пенсионной системы до 1 июля 2019 года. Тандилян также отметила, что еще годы назад была против именно «обязательного» компонента.
Самое значимое
Таким образом, Болгария стала одной из первых стран-членов ЕС, которые ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом
Таким образом, 97% одобряют свершившуюся революцию как метод
Давид Тоноян назначен министром обороны, Мхитар Айрапетян назначен министром диаспоры
Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян
Partner news
Последние новости
Могерини: ЕС готов поддержать проводимые в Армении реформы (видео) Мнацаканян отметил важность тесного партнерского сотрудничества с Европейским Союзом
DW: Что политики ЕС обсуждали в Брюсселе с новыми властями Армении «Армения и ЕС выразили свою готовность расширять и углублять сотрудничество в рамках новой правовой основы», - говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам Совета
Количество пользователей Instagram достигло 1 млрд Еще в апреле 2017 года этот показатель составлял 700 миллионов; в 2012-м, когда фотосервис был приобретен Facebook, приложением пользовались только 40 миллионов человек
Грузия планирует вырастить на Марсе виноградную лозу Как говорилось на презентации, для реализации проекта генерирования культуры лозы на Марсе создана инициативная рабочая группа