// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Мане Тандилян продолжит работать министром труда и по социальным вопросам РА

Мане Тандилян продолжит работать министром труда и по социальным вопросам РА
21 июня 2018 - 11:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Мане Тандилян, ранее представившая заявление об отставке, продолжит работу на посту министра труда и по социальным вопросам Армении. Об этом на заседании правительства Армении 21 июня заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Я не принял отставку. В результате обсуждений с госпожой Тандилян было решено продолжить работу», - отметил Пашинян.

Мане Тандилян 12 июня заявила, что покидает пост министра труда и по социальным вопросам Армении.Свой уход Тандилян объяснила разногласиями с правительством относительно закона «О накопительных пенсиях», который вступит в силу с 1 июля.

По словам Тандилян, став министром, она высказала свою позицию по данному вопросу и предложила отложить применение обязательного компонента накопительной пенсионной системы до 1 июля 2019 года. Тандилян также отметила, что еще годы назад была против именно «обязательного» компонента.

 Самое значимое
Парламент Болгарии ратифицировал соглашение Армения-ЕСПарламент Болгарии ратифицировал соглашение Армения-ЕС
Таким образом, Болгария стала одной из первых стран-членов ЕС, которые ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом
Опрос: 97% одобряют свершившуюся в Армении революцию как метод смены системы властиОпрос: 97% одобряют свершившуюся в Армении революцию как метод смены системы власти
Таким образом, 97% одобряют свершившуюся революцию как метод
Президент Армении назначил министров обороны, диаспоры, образования и территориального управленияПрезидент Армении назначил министров обороны, диаспоры, образования и территориального управления
Давид Тоноян назначен министром обороны, Мхитар Айрапетян назначен министром диаспоры
Арарат Мирзоян - первый вице-премьер Армении, Тигран Авинян - вице-премьерАрарат Мирзоян - первый вице-премьер Армении, Тигран Авинян - вице-премьер
Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян
Partner news
 Статьи
Человек-АЭС

Краткий портрет главной рок-звезды армянской политики

 Самое читаемое в разделе
Мгер Григорян назначен вице-премьером Армении
Багдасарян: РПА поддержит кандидата в премьеры Армении от оппозиции
Британия расследует звонок российских пранкеров Джонсону от имени Пашиняна
Главой МИД Армении назначен Зограб Мнацаканян
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
Могерини: ЕС готов поддержать проводимые в Армении реформы (видео) Мнацаканян отметил важность тесного партнерского сотрудничества с Европейским Союзом
DW: Что политики ЕС обсуждали в Брюсселе с новыми властями Армении «Армения и ЕС выразили свою готовность расширять и углублять сотрудничество в рамках новой правовой основы», - говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам Совета
Количество пользователей Instagram достигло 1 млрд Еще в апреле 2017 года этот показатель составлял 700 миллионов; в 2012-м, когда фотосервис был приобретен Facebook, приложением пользовались только 40 миллионов человек
Грузия планирует вырастить на Марсе виноградную лозу Как говорилось на презентации, для реализации проекта генерирования культуры лозы на Марсе создана инициативная рабочая группа