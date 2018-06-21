Мане Тандилян продолжит работать министром труда и по социальным вопросам РА

PanARMENIAN.Net - Мане Тандилян, ранее представившая заявление об отставке, продолжит работу на посту министра труда и по социальным вопросам Армении. Об этом на заседании правительства Армении 21 июня заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Я не принял отставку. В результате обсуждений с госпожой Тандилян было решено продолжить работу», - отметил Пашинян.

Мане Тандилян 12 июня заявила, что покидает пост министра труда и по социальным вопросам Армении.Свой уход Тандилян объяснила разногласиями с правительством относительно закона «О накопительных пенсиях», который вступит в силу с 1 июля.

По словам Тандилян, став министром, она высказала свою позицию по данному вопросу и предложила отложить применение обязательного компонента накопительной пенсионной системы до 1 июля 2019 года. Тандилян также отметила, что еще годы назад была против именно «обязательного» компонента.