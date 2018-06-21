У Грузии новый премьер-министр: Он хочет сократить членов кабмина
21 июня 2018 - 11:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Грузии 20 июня выразил доверие Мамуке Бахтадзе, сменившему на посту премьер-министра страны Георгия Квирикашвили.
Первой инициативой Мамуки Бахтадзе на посту премьер-министра Грузии будет сокращение членов кабмина с 14 до 11. Об этом заявил сам Бахтадзе журналистам сразу после выражения доверия его правительству и программе.
«Одной из первых инициатив, которую я представлю парламенту, будет концепция малого правительства, которая подразумевает сокращение количества министерств до 11. Через три недели я смогу представить парламенту обновленный кабинет, который вместе со мной будет осуществлять представленную программу правительства», — сказал Бахтадзе, пишет Sputnik-Грузия.
При этом Бахтадзе не уточнил, какие именно министерства будет упразднены.
«В новом кабинете обязательно будут новые лица. Мы ведем переговоры с очень интересными кандидатами. Речь идет о лицах из профессиональных кругов, у которых есть опыт и видение, как должна развиваться та или иная сфера, чтобы осуществить все необходимые реформы», — сказал Бахтадзе.
На сегодняшний день в Грузии 13 министров и 1 госминистров. Последнее сокращение количества министерств было осуществлено в декабре 2017 года.
36-летний Мамука Бахтадзе окончил ТГУ, обладает степенью магистра МГУ. До назначения министром финансов в 2017 году, он четыре года возглавлял ЗАО «Грузинская железная дорога».
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